Sturm-Meistermacher Osim feiert 75. Geburtstag

Seine gesundheitlichen Probleme bedeuteten schließlich das Ende der Trainertätigkeit des dreifachen Vaters. Seiner Liebe Fußball blieb Osim als Berater des bosnischen Verbandes treu, den aktuellen Teamchef Mehmed Bazdarevic betreute er einst bei Zeljeznicar. Seine beiden Heimatländer würde Osim nur allzu gerne öfters auf dem Spielfeld sehen. " Österreich hat früher immer gegen Ungarn gespielt, warum nicht jetzt immer gegen uns?", meinte er im Vorjahr.

In Graz ist Osim nach wie vor in aller Munde. Im Jänner wurden Stimmen für eine Petition gesammelt. Die zum Stadion führende Conrad-von-Hötzendorf-Straße sollte zur Ivica-Osim-Straße werden. Die Stadt will jedoch keine Straßen oder Plätze nach lebenden Personen benennen. Osim nahm dies gegenüber dem Standard in gewohnter Demut entgegen: "Ich will nur meine Dankbarkeit ausdrücken, dass man sich in Österreich noch immer an mich erinnert."