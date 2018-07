Sturm-Heimspiel gegen Ajax ausverkauft

Das Heimspiel in der zweiten Qualifikationsrunde zur Champions League von Sturm Graz gegen Ajax Amsterdam ist ausverkauft. Dies gaben die Steirer am Mittwoch in einer Aussendung bekannt.

Die Grazer treffen im Duell der Vizemeister am 25. Juli zunächst auswärts auf die Niederländer. Am 1. August (20.30 Uhr) steht das Rückspiel in der Merkur Arena vor vollem Haus auf dem Programm.