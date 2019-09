Stürmerstar Zlatan Ibrahimovic bekommt eine Statue

"Es war von Anfang an mein Wunsch, hier fing alles an und hier ist mein Herz". So lautete die Reaktion von Zlatan Ibrahimovic auf die frohe Botschaft aus seiner schwedischen Heimat. Der Fußball-Superstar bekommt in seiner Heimatstadt Malmö eine bronzene Statue. Enthüllt wird diese am 8. Oktober.

"Sie wird eine ewige Repräsentation des größten schwedischen Fußballspielers und eines der größten Spieler der Welt sein", sagte der Generalsekretär des schwedischen Fußballverbandes Hakan Sjöstrand über die Statue, die 2,70 m groß sein wird.

Der 37-Jährige begann seine beeindruckende Karriere bei Malmö FF. Für Schwedens Nationalteam lief er 116 Mal auf und schoss dabei 62 Tore.