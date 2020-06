Fußball-Stars zu Gast in Österreich

Wie haltet ihr es eigentlich mit dem Küssen?" Die Frage aus dem Hintergrund sorgt für Erheiterung im rappelvollen Speisesaal des Hotel Sonne in Kirchberg in Tirol. Auch Jürgen Klopp, Trainer von Borussia Dortmund und der Adressat des Zwischenrufs, beginnt zu grinsen. Das hat er nun davon. "Danke, dass unsere Fans die Gelegenheit bekommen haben, Fragen zu stellen."



Die Welt feiert gerade den internationalen Tag des Kusses, doch es ist keine Bussi-Bussi-Gesellschaft, die sich am frühen Nachmittag eingefunden hat. Hunderte Fans des deutschen Fußballmeisters nutzen die einmalige Gelegenheit, im Trainingslager in Tirol in Kontakt mit Trainer Klopp und den anderen Borussia-Stars zu treten.



Es rumort im Speisesaal, als gäbe es Gratis-Gröstl für alle, die Menschen quetschen sich an die Tische, nahezu jeder von ihnen hat sich zur Feier des Tages herausgeputzt: Man trägt schwarz-gelbe Leibchen, Schildkappen und Westen.