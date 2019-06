Sport-Club empfängt den schottischen Triple-Triple-Champion

1. Rapid, 2. Austria , 3. Eishockey mit Vizemeister Vienna Capitals – dahinter ist hinsichtlich der Zuschauerzahlen der Sport-Club eindeutig die vierte Kraft in Wien. Und das, obwohl die Dornbacher der dritten Leistungsstufe angehören. Und obwohl die meisten ihrer Regionalligaspiele heuer verregnet waren. 1.500 bis 1.800 Besucher kamen trotzdem jedes Mal. Am Samstag sollten es mindestens drei Mal so viel sein. Wenn der Sport-Club in aller Freundschaft den 50-fachen schottischen Meister Celtic Glasgow empfängt – den Sport-Club-Geschäftsführer Heinz Palme den Triple-Triple-Champion nennt.

Die Grün-Weißen aus Glasgow haben zum dritten Mal hintereinander alle drei schottischen Bewerbe (Meisterschaft, Cup, Liga-Cup) gewonnen. Der letzte Titelgewinn des Wiener Sport-Clubs liegt hingegen genau 60 Jahre zurück,

... als Erich Hof und Co. in der letzten Runde Rapids Meisterträume platzen ließen;

... als 8.000 Besucher in Dornbach einen 4:2-Sieg über die Vienna bejubelten;

... als auf einem holprigen Geläuf gekickt wurde, auf dem die schottischen (in Stegersbach auf Trainingslager befindlichen) Gäste niemals einlaufen würden.