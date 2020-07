Fußball-Splitter: Drei neue Spieler für Altach

20 Fußball-Profis und sechs Betreuer sind etwas mehr als eine Woche vor dem geplanten Re-Start in die Saison der Major League Soccer (MLS) positiv auf Covid-19 getestet worden. Wie die Liga bekanntgab, wurden insgesamt 668 Spieler seit der Aufnahme der Mannschaftstrainings Anfang Juni getestet. Die MLS soll ab 8. Juli mit einem Turnier in Disney World in Florida weitergehen.

Laut der Mitteilung wurden zwei Spieler positiv auf das Coronavirus getestet, nachdem sie in Orlando eingetroffen waren. Das "MLS is Back Tournament" wird mit 26 Mannschaften, aber ohne Zuschauer gespielt. Der Sieger wird am 11. August gekürt.