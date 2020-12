Spekulationen über Barca-Interesse an Rapid-Talent Demir

Spanische Medien haben am Heiligenabend über ein Interesse des FC Barcelona an Rapids Top-Talent Yusuf Demir spekuliert. Dem Internet-Portal www.fichajes.com zufolge hielt sich Demirs Berater Emre Öztürk zu Verhandlungen in der katalanischen Hauptstadt auf. Dieser dementierte allerdings, dass es bei den Gesprächen mit dem Großklub um den 17-Jährigen gegangen sei.

"Ich bin nicht wegen Yusuf Demir in Barcelona, ​​sondern wegen eines anderen Spielers, den wir auch vertreten", wurde Öztürk zitiert.