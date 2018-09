Spaniens Neuanfang unter Enrique soll im Wembley beginnen

Müde Franzosen

Für Weltmeister Frankreich soll nach dem 0:0 zum Start auswärts gegen Deutschland im Sonntags-Schlager gegen die Niederlande (20.45) ein Sieg her. In welcher Formation "Les Bleus" im Stade de France auflaufen wird, ist noch ungewiss. Die Spieler klagten nach dem Gastspiel in der Allianz Arena kollektiv über Müdigkeit. "Wir werden versuchen uns so gut wie möglich zu erholen und uns auf das Spiel vorbereiten. Der Trainer wird die Spieler aufstellen, die sich am besten fühlen", hoffte Blaise Matuidi.

Für einen Sieg werde man mehr Effizienz benötigen, kündigte Trainer Didier Deschamps an. Die Vorfreude auf das erste Heimspiel nach dem gewonnenen WM-Finale ist bei der Equipe Tricolore jedenfalls riesig. "Es wird ein großartiges Gefühl sein", freute sich Oliver Giroud auf die rund 80.000 Fans.

"Doppeladler-Affäre" in Hinterköpfen

Im dritten Duell der höchsten Kategorie an diesem Wochenende treffen am Samstag (18.00) in St. Gallen die beiden WM-Teilnehmer Schweiz und Island aufeinander. Ohne den genauen Stellenwert des Bewerbs abschätzen zu können, freuten sich die Eidgenossen auf das Pflichtspiel. Jetzt ein Freundschaftsspiel zu absolvieren, wäre "furchtbar trostlos", findet Schalke-Stürmer Breel Embolo.

Der Schweizer Mannschaft kommt gelegen, dass nun ein Pflichttermin ansteht. Es ist die bessere Gelegenheit als ein Testspiel, "um neuen Schwung zu holen nach allem, was passiert ist", wie es Verteidiger Manuel Akanji sagte. "Die Spieler sind mit viel Spirit und Energie eingerückt. Wir wollen nun wieder sportlich relevante Themen in den Mittelpunkt rücken", spielte Granit Xhaka auf Dissonanzen nach der "Doppeladler-Affäre" an, die in der Schweiz - ähnlich wie der Fall Özil in Deutschland - für breite Diskussionen um die Verbundenheit der Teamspieler mit Migrationshintergrund entfacht hatte.