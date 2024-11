Falsche Schuhspitze: VAR sorgt für die erste Niederlage von Barcelona

Hansi Flick wollte die Schuld für die zweite Saisonniederlage des FC Barcelona in der spanischen Fußballmeisterschaft nicht beim Schiedsrichter suchen. Seine Meinung zum aberkannten Treffer von Robert Lewandowski gab er dem Referee aber bereits zur Pause mit auf den Weg in die Kabine. „Ich habe ihm nur gesagt, es war ein Tor, es war kein Abseits“, erklärte Flick nach dem 0:1 bei Real Sociedad San Sebastián. „Es war auch nicht so wütend“, ergänzte der 59-Jährige mit einem Lächeln, nachdem eine Journalistin gesagt hatte, Flick habe sehr wütend mit dem Schiedsrichter gesprochen.