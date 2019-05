Southamptons verlorene Söhne mischen die Champions League auf

Adam Lallana Bereits in der Jugend kickte der offensive Mittelfeldspieler für die Saints. Dort reifte er auch zum englischen Nationalspieler. 2014 entschied er sich für den nächsten Schritt in seiner Karriere und schloss sich dem FC Liverpool an. Southampton bekam 31 Millionen Entschädigung. In dieser Saison ist er kein Stammspieler mehr, in der CL durfte er nur in der Gruppenphase gegen Roter Stern und kurz im Achtelfinale gegen die Bayern ran. Derzeit ist der 30-Jährige verletzt.