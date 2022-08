Video: Sogar die gegnerischen Fans feierten Messis Traumtor

Dieser Treffer ist nicht nur schön, sondern auch historisch. Denn damit stieg er zum drittbesten Torschützen in der Geschichte des Fußballs auf. Wie die „International Federation of Football History and Statistics“ (IFFHS) vermeldet, schloss Messi mit seinem Spektakel-Tor zu Romario auf.

Beide stehen nun bei 772 Karriere-Toren. Nur Cristiano Ronaldo (815) und Josef Bican (805) haben noch mehr. Und die spanische Zeitung Marca schrieb, dass der siebenfache Weltfußballer noch nie in seiner Karriere, in der er mittlerweile 989 Spiele absolviert hat, ein Fallrückzieher-Tor erziel