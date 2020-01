Schelte für Hannes Wolf von Leipzig-Trainer Nagelsmann

Schlafseminar

Wie gut ihn die öffentliche Zurechtweisung künftig schlafen lässt, ist ungewiss. Zuletzt sammelten Wolf und seine Kollegen immerhin Wissen in einem vom Klub verordneten Schlafseminar. "Es ging darum, den Jungs zu erklären, welche Rhythmen es gibt, was guter Schlaf bedeutet. Es ist ein wichtiges Tool zur Regeneration. Und richtig schlafen heißt nicht, dass man zwölf Stunden im Bett liegen soll", erklärte Nagelsmann die Maßnahme. Seine Truppe verteidigt am Samstag (15.30 Uhr) in Frankfurt ein Vier-Punkte-Polster auf den ersten Verfolger Bayern München.