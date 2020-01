Serie-A-Klub Bologna zeigt Interesse an Aleksandar Dragovic

Das Ende der Beziehung zwischen Aleksandar Dragovic und Bayer Leverkusen bahnt sich an. Der ÖFB-Teamverteidiger könnte seine Karriere schon bald in Italien fortsetzen. Laut einem Bericht der italienischen Zeitung Corriere dello Sport weilt Dragovics Berater Max Hagmayr seit Dienstag in Bologna, wo er mit den Verantwortlichen des Tabellen-Zwölften über eine mögliche Zusammenarbeit sprechen will.

Dem Bericht zufolge müssen zumindest noch zwei Details geklärt werden bevor der Transfer über die Bühne gehen kann. Zum einen strebe der FC Bologna eine Leihe mit Kaufoption an, wovon die Leverkusener wiederum nicht begeistert sein sollen. Zum anderen wünsche sich der serbische Coach Sinisa Mihajlovic eigentlich einen Linksfuß für die Innenverteidigung.

Der Vertrag des Wieners beim deutschen Bundesligisten läuft noch bis 2021. In dieser Saison bestritt Dragovic acht Liga-, drei Champions-League- sowie zwei Cup-Partien. Im ersten Spiel der Rückrunde am vergangenen Samstag wurde er von Trainer Peter Bosz nicht berücksichtigt, saß wie so oft in dieser Spielzeit nur auf der Bank.