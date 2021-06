Scharner im FA-Cup-Finale gegen ManCity

Paul Scharner trifft am 11. Mai mit Wigan Athletic im Finale des englischen Fußball-FA-Cups auf Manchester City. Der Noch-Meister der Premier League eliminierte am Sonntag im zweiten Halbfinale im Londoner Wembley-Stadion Titelverteidiger Chelsea 2:1. Chelseas letzte Hoffnung auf eine Trophäe in der laufenden Saison ist somit die Europa League.

ManCity ging durch Samir Nasri (35.) und Sergio Aguero (47.) 2:0 in Führung, Chelsea gelang nur noch der Anschlusstreffer durch Demba Ba (66.).