Salzburger Pflichtenheft für die Champions-League-Premiere

Effizienz

Salzburg ist in den letzten Jahren schon mehrmals im Europacup ausgeschieden, weil in den Heimspielen zu viele Großchancen ungenützt blieben – so auch im Play-off gegen Malmö und Zagreb. Gerade die Effizienz könnte heute entscheidend sein. Denn eines hat das Hinspiel bewiesen: „Roter Stern hat sehr gut verteidigt, uns die Räume sehr eng gemacht“, sagte Routinier Zlatko Junuzovic, der heute wegen einer Muskelverletzung fehlen wird, nach dem Hinspiel. Salzburg wird wahrscheinlich nicht viele Chancen vorfinden, diese sollten konsequent genützt werden.

Gelassenheit

Natürlich würde ein frühes Gegentor die Aufgabe erschweren. Aber verloren ist deshalb noch nichts. Wer gegen Lazio zu Hause vier und gegen Marseille zwei Tore erzielen kann, der kann das auch gegen einen Klub wie Roter Stern. Salzburg hat schon oft in Play-off-Spielen nach Rückschlägen die Nerven weggeschmissen. „Wir sind sicher nicht nervös, weil es 0:0 steht und wir jetzt daheim spielen“, betonte Kapitän Andreas Ulmer im Vorfeld der Partie: „Wir haben das vorige Saison in den K.-o.-Spielen sehr gut gemacht – egal ob jung oder alt. Wir waren sehr fokussiert, sehr klar.“ Wenn das heute auch so ist, dann sollte es mit dem Aufstieg erstmals klappen.

Unterstützung

Die gespenstische Stimmung beim Geisterspiel in Belgrad lähmte die Salzburger, die im Hinspiel ihre spielerisch schwächste Saisonleistung ablieferten. Die Red-Bull-Arena wird hingegen heute mehr als ordentlich gefüllt sein. So gut wie alle 26.500 aufgelegten Karten gingen im Vorverkauf weg. Dass die Stimmung im EM-Stadion prickelnd sein kann, haben die Europa-League-Heimspiele gezeigt, in denen die Salzburger überzeugten. Und dass mehr als jene 7200 Roter-Stern-Fans, die Karten für den Gästesektor ergattert haben, im Stadion sein werden, sollte kein Hemmschuh sein. Das war auch etwa gegen Borussia Dortmund so. Trotzdem boten die Salzburger eine starke Leistung.