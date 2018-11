Salzburg bewies bei der Austria Geduld und Ausdauer

Zlatko Junuzovic strich ebenfalls das mentale Durchhaltevermögen drei Tage nach dem Europacup-Ausflug nach Trondheim (5:2) hervor. "Die Austria hat es uns schwer gemacht, in die gefährlichen Bereiche zu kommen, aber wir haben uns durchgeboxt", sagte der nach über sechs Jahren an seinen alten Arbeitsplatz Zurückgekehrte. "Wir glauben immer an das Tor."

Sein Trainer Marco Rose sparte nicht mit Lob für "seine Jungs", die immer "draufgeblieben" wären. "Das ist für mich ein Zeichen, dass meine Jungs einfach eine Topmentalität haben und auch körperlich in einer richtig starken Verfassung sind, weil sie hinten raus noch zulegen konnten." Einmal mehr wurde der Erfolgstrainer für seine Rotation spät belohnt. Elf ihrer 34 Tore erzielten die Salzburger nach der 80. Minute, darunter gleich sieben in der Nachspielzeit.