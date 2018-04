Ronaldo schoss ein Tor für die Ewigkeit

Superstar Cristiano Ronaldo hat mit einem Traumtor für Real Madrid die Tür zum Halbfinale der Champions League weit aufgestoßen. In der Neuauflage des Vorjahrs-Endspiels von Cardiff besiegte Madrid Gastgeber Juventus Turin im Viertelfinal-Hinspiel dank zweier Treffer des Ausnahmefußballers Ronaldo mit 3:0 (1:0). In der zweiten Halbzeit erzielte der Weltfußballer mit einem Fallrückzieher sein 119. Tor in der Champions League - mit Sicherheit eines seiner schönsten.

Gespielt wurde die 64. Minute als Reals Flügelflitzer Dani Carvajal in den Strafraum flankte. Dort wartete Ronaldo, der zu einem herrlichen Fallrückzieher ansetzte und den Ball ins Tor beförderte. Juves Tormann-Legende Gianluigi Buffon konnte da nur hinschauen.