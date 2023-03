Remis für Andreas Herzog beim Debüt als Co-Trainer von Südkorea

Südkoreas Nationalteam erreichte beim Debüt von Cheftrainer Jürgen Klinsmann und dessen Co Andreas Herzog ein 2:2-(2:0)-Unentschieden gegen Kolumbien. Die „Taeguk Warriors“, die bei der WM in Katar das Achtelfinale erreicht hatten, führten in Ulsan zur Pause durch einen Doppelpack ihres Stars Son Heung-min (10., 45.+2). Doch James Rodriguez (46.) und Jorge Carrascal (49.) verhinderten mit ihren Toren einen vollen Erfolg zum Einstand des neuen Trainer-Teams.