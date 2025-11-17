Drittligist Wacker plant für Liga 2: Drei junge Legionäre auf dem Prüfstand

Als die Verantwortlichen des Drittliga-Leaders FC Wacker Innsbruck vor zwei Wochen den Campus des FC Bayern besuchten, machten sie große Augen. Beim mehrtägigen Turnier der internationalen Partnerklubs des deutschen Rekordmeisters tummelten sich Talente aus der ganzen Welt.

Teams aus Südamerika (Racing Montevideo), Afrika (Gambinos) , England (Queens Park Rangers) und der Schweiz (Grasshoppers Zürich) waren bei diesem Turnier vertreten.

Und dabei stachen der Wacker-Delegation rund um Trainer Sebastian Siller, Sportvorstand Jakob Griesebner und Präsident Hannes Rauch einige junge Spieler ins Auge.

Drei Spieler aus dem internationalen Netzwerk des FC Bayern München sind seit Montag in Innsbruck und werden in dieser Woche im Training getestet. Keiner aus dem Trio ist älter als 19 Jahre, allen wird großes Potenzial bescheinigt. Den baumlangen tschechischen Mittelstürmer Matej Kvacek (18/Pardubice) haben die Innsbrucker schon länger im Visier.