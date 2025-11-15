2:2 in Altach: Der FC Wacker entgeht der 2. Saisonniederlage

Es wurde für den FC Wacker jetzt langsam Zeit, dass diese Herbstsaison der Regionalliga West ein Ende nimmt. In den vergangenen Partien wirkten die Innsbrucker Spieler zusehends ausgepowert, schwerfällig und vor allem geistig müde. Das hätte in der letzter Partie vor der Winterpause beinahe noch in der zweiten Saisonniederlage gegipfelt.

Im Auswärtsspiel gegen die Altach Juniors erreichte der FC Wacker ein 2:2 und sorgte für eine Premiere: Erstmals in dieser Saison endete ein Match der Innsbrucker mit einem Remis. Die Bilanz des künftigen Zweitligisten kann sich sehen lassen: 16 Partien, 14 Siege, 1 Remis und 1 Niederlage.

Albin Krasniqi hatte den Tabellenführer nach 19 Minuten standesgemäß in Führung gebracht. Doch schon wenige Minuten stand es nach einem Elfmetertor von Lukas Kronberger 1:1. Der ehemalige WSG-Tirol-Spieler wäre für die Innsbrucker beinahe zum Spielverderber geworden. Denn nach seinem zweiten Treffer gingen die Altach Juniors mit einer 2:1-Führung in die Kabinen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Michael Schapler Hunderte Fans begleiteten den FC Wacker zum letzten Pflichtspiel im Jahr 2025 nach Altach

Der FC Wacker konnte die drohende zweite Saisonniederlage - die erste kassierten die Innsbrucker im ersten Match gegen Seekirchen - aber noch abwenden: Adrian Lechl gelang der verdiente Ausgleich zum 2:2. 2 Abseitstore Die Innsbrucker haderten auch mit dem Schiedsrichter, der zwei Wacker-Tore wegen Abseits aberkannte. Zwei Mal reklamierten die Wacker-Spieler vergeblich einen Elfmeterpfiff. Der Unparteiische war kein Unbekannter: Stefan Macanovic leitete im Sommer auch das Cup-Spiel gegen Rapid (0:1), als Okan Yilmaz kurz vor Schluss das vermeintliche 1:1 erzielte - das Tor zählte bekanntlich nicht.