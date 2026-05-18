Reif für die Insel: Die Wacker-Kicker feiern den Titel auf Mallorca
Woran man erkennen kann, dass der FC Wacker Innsbruck kein gewöhnlicher Regionalligist ist/war? Nicht zuletzt an der Art, die Feste zu feiern, wie sie fallen.
Seit Sonntag, seit einem 5:1-Sieg vor 2.500 Fans in Schwaz, ist die Rückkehr des so tief gefallenen Traditionsklubs in die Bundesliga fix. Und wie und wo wird dieser Triumph zelebriert?
Richtig: Standesgemäß auf Mallorca am Ballermann.
Verdienter Party-Urlaub
Aus einer spontanen Laune heraus buchten die Spieler mitten in der Euphorie und noch während der inoffiziellen Titelfeier am Sonntag den Flug auf die Partyinsel. Manche Wacker-Kicker sollen es gar nicht mehr geschafft haben, ihr Outfit zu wechseln.
Nach der wohlverdienten Meister-Sause kehrt das Team am Dienstag zurück. Chefcoach Sebastian Siller hat die nächste Trainingseinheit für Mittwoch anberaumt.
"Da sind hoffentlich alle an Bord", schmunzelt der Meistermacher, der den FC Wacker in drei Jahren von der 5.Liga zurück in die Bundesliga geführt hat.
Mission Double
Die Mission des FC Wacker ist mit dem Titelgewinn und dem Aufstieg in die 2.Liga noch nicht zu Ende: Der zehnfache Meister geht auf das Double und eine Trophäe los, die in der langen Vereinsgeschichte noch fehlt:
Am Montag wartet das Finale im Kerschdorfer Tirol-Cup gegen die Zweiermannschaft von Bundesligist WSG Tirol. Den Tiroler Cup konnte der FC Wacker bislang noch nie gewinnen.
Zu diesem Prestigeduell werden im Tivolistadion 6.000 Fans erwartet.
Kommentare