Reif für die Insel: Die Wacker-Kicker feiern den Titel auf Mallorca

Woran man erkennen kann, dass der FC Wacker Innsbruck kein gewöhnlicher Regionalligist ist/war? Nicht zuletzt an der Art, die Feste zu feiern, wie sie fallen. Seit Sonntag, seit einem 5:1-Sieg vor 2.500 Fans in Schwaz, ist die Rückkehr des so tief gefallenen Traditionsklubs in die Bundesliga fix. Und wie und wo wird dieser Triumph zelebriert? Richtig: Standesgemäß auf Mallorca am Ballermann.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FC Wacker/Pauli 2022 musste der FC Wacker zwangsabsteigen in die 5. Liga. Nun kehrt der Klub in den Profifußball zurück

Verdienter Party-Urlaub Aus einer spontanen Laune heraus buchten die Spieler mitten in der Euphorie und noch während der inoffiziellen Titelfeier am Sonntag den Flug auf die Partyinsel. Manche Wacker-Kicker sollen es gar nicht mehr geschafft haben, ihr Outfit zu wechseln.

Nach der wohlverdienten Meister-Sause kehrt das Team am Dienstag zurück. Chefcoach Sebastian Siller hat die nächste Trainingseinheit für Mittwoch anberaumt. "Da sind hoffentlich alle an Bord", schmunzelt der Meistermacher, der den FC Wacker in drei Jahren von der 5.Liga zurück in die Bundesliga geführt hat.