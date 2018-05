Rassistisches Plakat gegen Balotelli bei Team-Comeback

Stürmerstar Mario Balotelli ist am Montag bei seinem Comeback in der italienischen Nationalmannschaft nach fast vier Jahren durch ein Plakat rassistisch verunglimpft worden. "Mein Kapitän muss italienisches Blut haben", stand auf einem Banner während des Länderspiels gegen WM-Teilnehmer Saudi-Arabien in St. Gallen (2:1).