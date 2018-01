Fußball: Rassistischer Tweet von Spartak Moskau

Die Social-Media-Abteilung des russischen Fußball-Meisters Spartak Moskau hat sich mit einem Tweet in die Nesseln gesetzt. Zu einem Video, das die dunkelhäutigen Brasilianer Luiz Adriano, Pedro Rocha und Fernando beim Training in den Vereinigten Arabischen Emiraten zeigt, schrieb der Club: "Schaut, wie die Schokoladen in der Sonne schmelzen", gefolgt von drei Emojis mit lachenden Gesichtern.

Spartak Moscow in serious racism storm following horrific tweet https://t.co/HtPFBuRIGH pic.twitter.com/Jl8UQp3Ywb — Sun Sport (@SunSport) 13. Januar 2018

Der Original-Tweet verschwand wenige Stunden später vom Twitter-Konto des Clubs. Zu diesem Zeitpunkt war er aber schon tausendfach geteilt worden. Spartak versuchte, die Wogen mit einer Gegendarstellung von Fernando ("Es gibt keinen Rassismus bei Spartak, wir sind Freunde und eine Familie") zu glätten.