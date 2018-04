Rapids Bolingoli wohl bis Saisonende out

Rapid muss längere Zeit - möglicherweise bis Saisonende - auf Boli Bolingoli verzichten. Der Linksverteidiger erlitt am Samstag gegen die Admira einen Riss des Syndesmosebandes im rechten Sprunggelenk, wie die Hütteldorfer am Donnerstag mitteilten. "Die genaue Dauer der Pause ist vom Heilungsverlauf abhängig", hieß es in der Aussendung.

Der Belgier, der zuletzt mit einem Auslandstransfer in Verbindung gebracht wurde, avancierte nach seiner Verpflichtung im Sommer von Club Brügge schnell zum Stammspieler und brachte es bisher auf 31 Pflichtspiele für die Grün-Weißen. Seine Verletzung kommt für Rapid zu einem äußerst ungünstigen Zeitpunkt - in den kommenden Partien geht es gegen Sturm Graz, den LASK und Salzburg und damit um die Chance, noch in die Champions-League-Qualifikation zu kommen.