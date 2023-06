Rapid-Präsident Alexander Wrabetz ist in den Aufsichtsrat der Bundesliga gewählt worden. Das beschloss die Klubkonferenz der Liga am Mittwoch einstimmig. Wrabetz tritt damit die Nachfolge von Roland Daxl an, der nach dem Abstieg der SV Ried seinen Rücktritt erklärt hatte. Wrabetz (63) ist seit vergangenen November Präsident der Hütteldorfer.

"Ich halte es für wichtig, dass der SK Rapid damit wieder in diesem Gremium präsent ist und kann versichern, dass ich meine Erfahrung und Expertise künftig auch im Liga-Aufsichtsrat im Sinne des rot-weiß-roten Spitzenfußballs einbringen werde", wurde Wrabetz in einer Aussendung zitiert.