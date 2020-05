Rapid nahm letzte Hürde am Weg zu Stadionneubau

Seit 1977 hat Niederhuber in jenem Stadion, das der ehemalige Cheftrainer Josef Hickersberger zu " St. Hanappi" erklärte, mehr als 1000 Pflicht- und Amateur-Spiele gesehen. Besonders am Herzen liegt dem Obmann des Klubs der Freunde des S.C. Rapid (der beharrlich am alten Namen des Vereins festhält – also S.C., statt SK) der Nachwuchs.

Diesem kam auch die Versteigerung des Stadion-Interieurs zugute, die Platzsprecher Andy Marek am vergangenen Dienstag moderierte (siehe unten). Vom Team signierte Möbel, Bilder, Transparente und Schilder kamen zugunsten der Jugend unter den Hammer; rund 35.000 Euro kamen dabei zusammen. Beim Match gegen Salzburg am Sonntag wird der symbolische Scheck im Happel-Stadion übergeben.

Herr Niederhuber hat die Auktion allerdings ausgelassen. Das einzige Souvenir, das ihn interessiert, gibt es nämlich erst bei der großen Abrissparty am 4. Oktober zu erstehen, wenn unter anderem Stücke von Rasen, Mauer und Tornetzen ersteigert werden können: Seinen Sitz 99 von der Nordtribüne.