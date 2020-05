Die Krise des Herrn Petsos

Ex-Sportdirektor Helmut Schulte hatte Petsos aus dem Hut gezaubert, nur 200.000 Euro Ablöse an Fürth wurden kolportiert. Vom Transfer überzeugt wurde Petsos mit dem Schulte-Satz, er sei "das fehlende Puzzle-Stück für das Rapid-Spiel". Tatsächlich spielte der Neue anfangs überragend, vor allem im Europacup. "Als ich gekommen bin, hat es geheißen: ’Mach’ alles’", erinnert sich der einfache Teamspieler.

Im Dezember folgte auf Schulte Andreas Müller – und kaum noch ein restlos überzeugender Auftritt von Petsos. Dabei war es Müller, der 2010 mit einer persönlichen Empfehlung mitgeholfen hatte, dass das Leverkusen-Talent zu Kaiserslautern wechseln konnte. Sowohl beim Bundesligisten, als auch 2012 bei Fürth begann der Dauerläufer stark, um dann auffällig nachzulassen.

Bei Rapid kam es in dieser Saison gar zur griechischen Tragödie: Petsos verschuldete in wenigen Wochen mehrere Gegentore und war mit einem unnötigen Foul vor dem letztlich entscheidenden Freistoß-Treffer von Helsinki auch am Europacup-Aus beteiligt. "Bei diesen Toren war Pech dabei. Ich bin sicher nicht der allein Schuldige. Und mein Selbstvertrauen lass’ ich mir davon nicht nehmen", entgegnet Petsos kämpferisch.

Diesen Biss wünscht sich Müller auch auf dem Feld: "Thanos muss sich selbst aus dieser Phase rausarbeiten. Die fußballerische Qualität dazu hätte er." Zu hören ist, dass Petsos seine Aggressivität verloren hätte, zwar überall auf dem Feld zu finden sei – aber ohne Präsenz und Zweikampfstärke.

Der Spieler selbst hadert mit seiner Rolle: "Ich musste so defensiv spielen, dass ich zu selten nach vorne komme. So eine Rolle als Ballverteiler liegt mir nicht. Ich will offensiv teilnehmen." Vermisst wird der noch länger verletzte Behrendt. "Mit Brian neben mir hat es am besten geklappt, weil er mir den Rücken freigehalten hat."