Real Madrid hat die seit 2012 anhaltende Durststrecke beendet und sich am Sonntagabend zum spanischen Fußball-Meister gekürt. Die Königlichen gewannen in der letzten Runde in Malaga 2:0 und ließen dadurch den Ausgang der Partie in Camp Nou zur Nebensache werden. Dort kam das vor dem Anpfiff drei Punkte hinter dem Erzrivalen liegende Barca zu einem hart erkämpften 4:2-Erfolg. Das genügte nicht, denn Real hätte im letzten Match der Saison verlieren müssen.

Die Vorentscheidung im Fernduell fiel schon nach 98 Sekunden. Cristiano Ronaldo war der Nutznießer eines katastrophalen Patzers der Malaga-Abwehr. In der 55. Minute war es dann Karim Benzema, der alle Zweifel beseitigte. Der Tabellenelfte Malaga ist bei allem Respekt nicht eine Mannschaft, die Real innerhalb einer Halbzeit drei Tore einschenken könnte. So blieb es dann auch bei diesem 2:0, mit dem Real den insgesamt 33. Meistertitel der Klubgeschichte perfekt machte.

Barcelona musste vor eigenem Publikum einen frühen Schock verarbeiten. Eibar ging in Minute sieben in Führung. Takashi Inui traf. In Folge zeigte sich der Titelverteidiger ungewohnt ineffizient, vergab eine Topchance nach der anderen. Das rächte sich, denn nach dem Seitenwechsel war es wieder der Japaner Inui, der zum 2:0 traf (61.). Nur zwei Minuten später war der Bann gebrochen - Eibar-Verteidiger David Junca sei Dank, der den Ball ins eigene Netz beförderte. In der 70. Minute vergab Lionel Messi zuerst einen Elfmeter, doch Luis Suarez war wenige Minuten später zur Stelle (73.). Barcelona bekam dann den nächsten Strafstoß zugesprochen, diesmal machte es Messi besser. In der Nachspielzeit feierte man noch den 37. Saisontreffer des Argentiniers.

38. und letzte Runde:

Freitag, 19.05.2017 Granada - Espanyol Barcelona 1:2 Samstag, 20.05.2017 Sporting Gijon - Betis Sevilla 2:2 Leganes - Alaves 1:1 Deportivo La Coruna - Las Palmas 3:0 FC Sevilla - CA Osasuna 5:0 Sonntag, 21.05.2017 Atletico Madrid - Athletic Bilbao 3:1 Valencia - Villarreal 1:3 Celta de Vigo - Real Sociedad 2:2 FC Barcelona - Eibar 3:2 Malaga - Real Madrid 0:2

Abschlusstabelle:

1. Real Madrid 38 29 6 3 106:41 65 93 * 2. FC Barcelona 38 28 6 4 115:37 78 90 3. Atletico Madrid 38 23 9 6 70:27 43 78 4. FC Sevilla 38 21 9 8 69:49 20 72 5. Villarreal 38 19 10 9 56:33 23 67 6. Real Sociedad 38 19 7 12 59:53 6 64 7. Athletic Bilbao 38 19 6 13 53:43 10 63 8. Espanyol Barcelona 38 15 11 12 49:50 -1 56 9. Alaves 38 14 13 11 41:43 -2 55 10. Eibar 38 15 9 14 56:50 6 54 11. Malaga 38 12 10 16 49:55 -6 46 12. Valencia 38 13 7 18 56:65 -9 46 13. Celta de Vigo 38 13 6 19 53:69 -16 45 14. Las Palmas 38 10 9 19 53:74 -21 39 15. Betis Sevilla 38 10 9 19 41:64 -23 39 16. Deportivo La Coruna 38 8 12 18 43:61 -18 36 17. Leganes 38 8 11 19 36:55 -19 35 18. Sporting Gijon 38 7 10 21 42:72 -30 31 + 19. CA Osasuna 38 4 10 24 40:94 -54 22 + 20. Granada 38 4 8 26 30:82 -52 20 +

* = Meister + = Absteiger