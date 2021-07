Barcelona nun seit 28 Pflichtspielen ohne Niederlage

Valencia, in der Europa League am 18. und 25. Februar Gegner von Rapid Wien, steckt weiter tief in der Krise. Die Andalusier verloren bei Betis Sevilla 0:1 und machten damit das Dutzend in der Primera Division voll. Nach dem zwölften sieglosen Liga-Spiel in Serie droht Trainer Gary Neville das vorzeitige Ende.

Ruben Castro entschied mit seinem Tor in der 49. Minute die Partie zugunsten von Betis, das mit den drei Punkten Valencia überholte. Die Gäste haben nur noch vier Punkte Guthaben auf die Abstiegsränge.

Vier Tage nach dem 0:7-Debakel im Cup gegen Barcelona gelang Valencia also kein Befreiungsschlag, womit der Druck auf Neville weiter steigt. Vor dem Spiel hatten spanische Medien spekuliert, dass eine Niederlage die Amtszeit des früheren Kapitäns von Manchester United beenden könnte. Neville war im Dezember geholt worden, konnte den Abwärtstrend aber nicht stoppen und wartet nach neun Meisterschaftsspielen noch auf seinen ersten Erfolg in der Primera Division.