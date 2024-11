0:4 gegen Tottenham: Manchester City rutscht tiefer in die Krise

Der englische Fußball-Meister Manchester City ist mit der fünften Niederlage in Serie noch tiefer in die Krise gerutscht. Die Mannschaft von Trainer Pep Guardiola kassierte am Samstag eine 0:4-Blamage gegen Tottenham Hotspur, für den Titelverteidiger war es die dritte Pleite in der Premier League hintereinander. In der Liga bleibt ManCity nach der 12. Runde zwar Zweiter, Spitzenreiter Liverpool kann den Vorsprung am Sonntag aber deutlich ausbauen.

Die „Reds“ haben die Gelegenheit, mit einem Sieg bei Tabellenschlusslicht Southampton bereits auf acht Punkte davonzuziehen. Für die Guardiola-Truppe ging die Negativserie nach vier Auswärtsniederlagen gegen Brighton (1:2) und Bournemouth (1:2) in der Liga sowie gegen Sporting (1:4) in der Champions League und Tottenham (1:2) im EFL Cup weiter. Am Samstag besiegelten James Maddison (13., 20.) mit einem Doppelpack, Pedro Porro (53.) und Brennan Johnson (93.) die erste Heimniederlage der Citizens in der Premier League seit mehr als zwei Jahren.