5 Punkte in 5 Partien: Der FC Liverpool verspielt die Titelchance

Jürgen Klopp wird sich wohl ohne Titel vom FC Liverpool verabschieden. Nachdem die Mannschaft des Deutschen lange Zeit die Premier League angeführt hatte, geht den Liverpool-Spielern im Saisonfinish augenscheinlich die Luft aus. Am Samstag reichte es gegen West Ham nur zu einem 2:2. Damit liegen die Reds in der Tabelle hinter Arsenal London und Manchester City nur mehr an dritter Stelle.