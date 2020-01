Herzschmerz bei englischem Kicker nach Aberkennung des Tores

Gibt es einen besseren Zeitpunkt für ein Debüt-Tor als in der fünften Minute der Nachspielzeit - und das beim Stand von 1:1? Wohl kaum. Dem 22-jährigen Ezri Konsa war in seiner Karriere kein Liga-Treffer für seinen Klub Aston Villa gelungen. In der allerletzten Aktion des Premier-League-Kellerduells gegen Watford am Dienstagabend schlug dann die große Stunde des jungen Verteidigers.

Die Villans warfen im Finish der Partie alles nach vorne, auch Konsa verließ seine angestammte Position in der Innenverteidigung und suchte das Heil in der Offensive. Eher zufällig landete der Ball dann tatsächlich beim englischen U21-Teamspieler, der an der Strafraumgrenze stand und mit einem satten Schuss unhaltbar ins linke, obere Eck zum 2:1 traf.