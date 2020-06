Österreich muss auf Alan warten

Nun ist es auch offiziell: Der ÖFB bestätigte, dass Salzburg-Torjäger Alan von Österreich in Bewerbsspielen eingesetzt werden kann - allerdings nicht schon im kommenden Sommer (wie es laut FIFA-Statuten eigentlich möglich wäre), sondern erst bei der EUR0 2016.

Dass der Brasilianer nicht schon in den EM-Qualifikationsspielen gegen Moldawien (5. September 2015), in Schweden (8. September 2015), in Montenegro (9. Oktober 2015) und gegen Liechtenstein (12. Oktober 2015) sowie in den möglichen Play-off-Spielen eingesetzt werden kann, liegt an Alan, aber auch an dessen Arbeitgeber.

Der Brasilianer wurder nämlich nicht schon bei dessen Wechsel von Fluminense Rio de Janeiro nach Österreich am 9. August 2010 bei einem Meldeamt gemeldet, sondern erst fünf Monate danach - im Dezember 2010. Also erfüllt Alan erst im Dezember 2015 ein FIFA-Kriterium, weil er erst zu diesem Zeitpunkt beweisbar fünf Jahre seinen Wohnsitz in Österreich haben wird.

Bis auf diesen Makel ist die Causa im Laufen: "Alan hat sein Interesse am österreichischen Team bekundet", erklärt ÖFB-Sportdirektor Willi Ruttensteiner. "In sehr guten, konstruktiven Gesprächen mit dem Spieler und dem Verein konnte die aktuelle Situation nach gültiger Gesetzeslage geklärt werden."

In einem Bericht des ÖFB-Magazins "Corner" konkretisierte Ruttensteiner, dass auch mit dem brasilianischen Verband alle Details bezüglich des 24-Jährigen geklärt worden sind. "Der brasilianische Verband hat uns bestätigt, dass Alan bei keinen offiziellen Bewerbspielen im Einsatz war." Alan hatte im Jahr 2009 drei Spiele für die brasilianische U-20 bei einem Turnier in Venezuela absolviert.

An der zweiten entscheidenden Voraussetzung, dem Erhalt der österreichischen Staatsbürgerschaft, werde laut Ruttensteiner "seriös gearbeitet".

Den für eine normale Einbürgerung in Österreich vorgeschriebenen zehnjährigen rechtsmäßigen Aufenthalt kann Alan momentan nicht vorweisen. Also wird der Brasilianer ansuchen, die Staatsbürgerschaft als Spitzensportler beschleunigt zu bekommen. Dies ist möglich, wenn leistungssportliche Erfolge und sportspezifische Überlegungen gegeben sind. „Alles dazu Notwendige wird vorbereitet“, sagt der ÖFB-Sportdirektor.

Eine Sache könnte die Nationalteamkarriere von Alan noch verhindern. Sollte der Brasilianer in den nächsten drei Transferperioden Salzburg Richtung Ausland verlassen, wäre er in jedem Fall nicht für Österreich spielberechtigt. Zwar steht der 24-Jährige noch bis Sommer 2016 noch bei Salzburg unter Vertrag, aber schon in der Vergangenheit gab es die eine oder andere Anfrage aus einer europäischen Topliga.

Auch ein Wechsel konzernintern nach Leipzig ist alles andere als ausgeschlossen, überhaupt dann, sollte dem deutschen Red-Bull-Klub im kommenden Jahr der Durchmarsch in die 1. Deutsche Bundesliga gelingen.