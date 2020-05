ÖFB verlängert den Vertrag mit Teamchef Franco Foda

Lange Pause

Derzeit befinden sich Foda und die Nationalmannschaft mitten in der Corona-Pause. Das 0:1 in der EM-Qualifikation am 19. November 2019 in Riga gegen Lettland war das bisher letzte Länderspiel. Neben der EURO wurden auch die Testspiele im März gegen Wales und die Türkei sowie die Partien im Juni gegen England und Tschechien verschoben.

Das nächste Match ist nach derzeitigem Stand am 4. September im Rahmen der Nations League auswärts gegen Norwegen geplant, drei Tage später steht das Heimspiel gegen Rumänien auf dem Programm. Jeweils zwei weitere Nations-League-Partien sollen im Oktober und November folgen. Ob diese Termine gehalten werden können, ist aber offen. Mehr Klarheit könnte nach der Sitzung des UEFA-Exekutivkomitees am 17. Juni herrschen. Der Beginn der WM-Qualifikation ist für März 2021 angesetzt.