ÖFB-Testspielgegner Luxemburg: Der Größte aller "Kleinen"

Daher spricht Hinteregger auch von einem guten Test. „Unser Ziel ist ein Sieg dort. Es werden wieder neue Spieler bei uns dabei sein, die eine Chance erhalten sich zu beweisen. Mittlerweile haben wir auch in der Breite einen sehr guten Kader, da hat der ÖFB in den vergangenen Jahren sehr gute Nachwuchsarbeit geleistet.“

Luxemburgs Teamchef Luc Holtz wird einige Stammkräfte schonen, immerhin strebt man am Samstag auf Zypern einen Sieg an. Der 51-Jährige zeigte sich im Herbst angenehm von seiner eigenen Mannschaft überrascht, als man in Aserbaidschan oder auch in Montenegro den Sieger hervorkehren konnte.