Was passiert, wenn Marc Janko verletzt, nicht fit oder nicht in Hochform ist, hat Österreichs Team schmerzvoll bei der EURO in Frankreich erfahren müssen: Weit und breit ist auf internationalem Niveau kein Nachfolger in Sicht. Bis vor Kurzem auch für Teamchef Marcel Koller nicht. Denn der Schweizer vertraute, als es in Frankreich Janko zu ersetzen galt, nicht einmal auf dessen bisherigen Back-up Rubin Okotie, erstaunte dafür mit dem Schachzug, Alaba als Speerspitze einzusetzen. Weniger die Isländer, vielmehr seine eigene Mannschaft.

Harnik, Sabitzer oder Hinterseer sind zwar mögliche und vorübergehende Alternativen zu Zwecken der Improvisation, aber als Spielertypen keine Dauerlösung als Janko-Ersatz. Außer vielleicht Sabitzer, wenn Koller – wie einst mit Erfolg in Olmütz – mit einer "falschen Neun" spielen möchte.

Ganz vorne daheim

Foto: APA/GEORG HOCHMUTH Jetzt sah sich Koller vor dem WM-Qualifikationsspiel in Georgien am Montag (18 Uhr/live ORF eins) zu einem Schritt gezwungen, den er schon vor der EURO hätte wagen können oder sollen: Er gibt Michael Gregoritsch eine Chance. Der Legionär des Hamburger SV kommt vom Typus her Janko noch am nächsten und fühlt sich auch im Angriffszentrum am wohlsten, wenngleich er in Hamburg auch auf den Flanken eingesetzt wird. "Dort kann ich auch spielen. Aber das Zentrum ist eher meine Position, gleich, ob ganz in der Spitze oder hängend als eine Art Zehner", sagt der 22-Jährige, der in 26 Spielen für den HSV fünf Tore erzielt hat.

Als am Dienstag der vergangenen Woche sein Telefon läutete und sich eine Männerstimme mit "Koller" vorstellte, da habe sich Gregoritsch "gefreut wie ein kleines Kind". Weil für ihn ein Traum in Erfüllung gegangen ist. "Und das ist keine Floskel. Weil ich nicht dabei bin, weil es Ausfälle gibt, sondern weil ich es mir verdient habe." So hat es ihm jedenfalls Koller mitgeteilt. "Es ist schön, wenn einem das Vertrauen geschenkt wird."

Im Frühjahr noch ist er fix davon ausgegangen, bei seinem Papa Werner im Herbst wieder im U-21-Team zu spielen. Auf seinem Mobiltelefon ist er noch immer in der teaminternen Whatsapp-Gruppe. Ab sofort hat er andere, neue Kommunikations- und Spielpartner. Nicht nur das, er soll irgendwann auch zu einer echten Janko-Alternative werden.

Große Fußstapfen

Druck oder Chance? "Auf alle Fälle eine große Chance. Aber diese Fußstapfen sind riesig. Marc Janko spielt im Nationalteam, seit ich 14 Jahre war. Viele haben es hinter ihm versucht, er hat sich immer durchgesetzt." Im Training möchte er sich nun von dem zu Verdrängenden einiges abschauen. "Marc ist erfolgreich, da kann man einiges lernen."

Kennengelernt hat Gregoritsch gemeinsam mit Louis Schaub und Stefan Stangl am Dienstagabend Teamchef Marcel Koller. Denn der bat zur exklusiven Taktik-Schulung. Gregoritsch zeigte sich beeindruckt vom "brutalen Angriffspressing" , das seinem Stil entgegenkommen sollte. Mit einem Einsatz am Montag in Georgien möchte er zwar nicht spekulieren, sagt aber klar und selbstbewusst: "Ich bin einer von 23 Spielern und nicht nur ein Trainingsgast. Ich trainiere so, dass ich bereit bin, wenn mich der Teamchef brauchen sollte."