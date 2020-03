ÖFB-Teamchef Foda hat Raguz und Baumgartner im Auge

"So kann ein zielgerichteter Weg ausschauen"

Der Deutsche benennt seinen Kader für die Testspiele in Wales und gegen die Türkei, den ersten des EM-Jahres, am Dienstag in einer Woche (17. März). Für das EM-Aufgebot würde derzeit "ein Pool von 40 Spielern" infrage kommen. Am 2. Juni, zehn Tage vor Turnierstart, muss sich Foda dann auf 23 Mann festlegen. Neben Raguz dürfen sich mit Torhüter Alexander Schlager, Gernot Trauner, Philipp Wiesinger, Reinhold Ranftl oder dem am Sonntag am Knie verletzten Thomas Goiginger noch weitere LASK-Akteure Hoffnungen machen.

Foda fand lobende Worte für den Tabellenführer. "Sie haben wirklich toll performt - nicht nur in der Meisterschaft, sondern auch international." Das Kompliment galt neben Trainer Valerien Ismael auch der Klub-Führung. "Sie haben in den letzten Jahren kontinuierlich etwas aufgebaut und jetzt werden sie dafür belohnt. So kann ein zielgerichteter Weg ausschauen. Da schaue ich gerne hin. Das heißt aber nicht, dass wir jetzt mehrere Spieler vom LASK nominieren müssen, denn wir haben auf gewissen Positionen schon eine sehr gute Auswahl."