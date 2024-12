Ab Freitag gibt es Tickets für das Duell Österreichs mit Serbien

Am Freitag wird es für die Fans der österreichischen Herren-Nationalmannschaf t wieder ernst: Der Ticketvorverkauf für das Duell am 20. März mit Serbien startet um 14.00 Uhr ( oefb.at/tickets ).

Österreich hat bekanntlich den Gruppensieg in der Nations League mit einem 1:1-Remis gegen Slowenien verpasst, Norwegen stieg als Erster in die A-Liga auf. Im März hat Österreich in zwei Play-off-Spielen gegen Serbien die Möglichkeit, den Aufstieg in eine Top-Gruppe der Nations League zu schaffen.