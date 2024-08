Die Admira scheiterte gegen Austria Lustenau (1:3), die Vienna musste sich Stripfing klar mit 0:3 geschlagen geben. Und bei SKN St.Pölten geht die Talfahrt weiter: 0:2 gegen SW Bregenz. Die Niederösterreicher präsentieren sich bislang in dieser Saison erschreckend schlecht.

Der berühmte Heimvorteil entpuppte sich in der zweiten Runde des ÖFB-Cups als Heimnachteil. Am Dienstag setzte es für drei Zweitligisten vor eigenem Publikum empfindliche Niederlagen .

Hartberg hatte auswärts im Derby gegen Lafnitz keine Probleme (6:0), auch Austria Klagenfurt kam in Siegendorf zu einem Kantersieg (5:0).

Die größte Mühe hatte WSG Tirol in Deutschlandsberg. Auf dem Kunstrasenplatz lagen die Tiroler früh 0:1 zurück, feierten aber einen 4:2-Arbeitssieg.

Während für drei namhafte Zweitligisten in Runde zwei Endstation war, wurden die Bundesliga-Klubs am Dienstag ihrer Favoritenrolle gerecht:

Ein harter Brocken wartet am Mittwoch in der zweiten Runde auf den amtierenden Cup-Sieger Sturm Graz. Der Double-Gewinner bekommt es mit der SV Ried zu tun, die in der 2. Liga mit dem Punktemaximum und dem Torverhältnis von 8:0 die Tabelle anführt.