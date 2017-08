Am Montag gab der FC Barcelona die Verpflichtung des Brasilianers Paulinho bekannt. Wenig später tauchte im Internet ein Tweet des Mittelfeldmannes aus dem Jahr 2013 auf, der für mächtig Wirbel sorgen soll.

Damals spielte der heute 29-Jährige noch für den Premier-League-Klub Tottenham Hotspur. Kurz vor einem Clasico soll Paulinho "vamos Madrid hoy si! PUTA BARÇA, PUTA CATALUNHA" getwittert haben. Frei übersetzt heißt das: "Auf geht's Madrid! Scheiß Barca, Scheiß Katalonien."

Paulinho has some explaing to do after a tweet calling "Barca whores" has surfaced from 4 years ago following his 36 million pound move ???? pic.twitter.com/gYZAvfgQ78