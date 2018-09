Nach dem 2:1 in England erwarten die Spanier nun die Kroaten

Kroatien will gute Stimmung behalten

Gegner im Stadion von Elche ist heute Kroatien. Für den Vize-Weltmeister ist es der Auftakt in die Nations League. Am Donnerstag gab es in einem Test ein 1:1 gegen Portugal. Im Fokus steht am Dienstag nicht zuletzt Europas Fußballer des Jahres, Luka Modric. Der kroatische Mittelfeldregisseur bekommt es erstmals auf Nationalteamebene mit einigen seiner Teamkollegen bei Real Madrid zu tun. Kroatiens Coach Zlatko Dalic will die Sache jedenfalls ohne großen Druck angehen. "Das ist kein Muss-Sieg für uns, aber ein gutes Ergebnis würde die Stimmung hochhalten", erklärte Dalic.

Ebenfalls am Dienstag versucht Island nach der 0:6-Schmach gegen die Schweiz wieder Tritt zu fassen. Mit dem WM-Dritten Belgien baut sich in Reykjavik (20.45 MESZ) allerdings eine hohe Hürde vor den Inselkickern auf. Zudem befinden sich die "Roten Teufel" auch nach der besten WM-Vorstellung der Verbandshistorie in bester Form: Schottland wurde am Freitag in Glasgow mit 4:0 gedemütigt.