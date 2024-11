Nagelsmann rotiert, Deutschland freut sich auf möglichen Hit gegen Italien

Mit einer stark veränderten Startelf, aber mit der gleichen Gier nach Siegen will Julian Nagelsmann das letzte Länderspiel des Jahres angehen. „Die Konstellation in der Gruppe gibt keine extrinsische Motivation her, das ist klar“, sagte der Bundestrainer vor dem Abschlusstraining für die Partie gegen Ungarn am Dienstag (20.45 Uhr/ZDF). „Wir ziehen die Motivation daraus, dass wir uns entwickeln wollen“, betonte der 37-Jährige.