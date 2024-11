Schock in Amsterdam: Medizinischer Notfall überschattet Nations-League-Spiel

Beim Nations-League-Spiel zwischen der Niederlande und Ungarn gab es in der Anfangsphase einen medizinischen Notfall. Nach wenigen Minuten sackte ein ungarischer Betreuer an der Seitenlinie zusammen. Das Fußballspiel in der Johan Cruijff Arena wurde sofort unterbrochen, Sanitäter eilten in die Coaching-Zone des Teams. Im ungarischen Fernsehen hieß es, es handle sich bei dem Verunglückten um den früheren Profi Adam Szalai (36).