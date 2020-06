Nationenliga ersetzt die Freundschaftsspiele

Der Spielkalender für Nationalteams wird in den kommenden Jahren weiteren Reformen unterzogen. Der erste Schritt ist mit der Integration aller Qualifikationsspiele in eine "Week of Football" bereits erfolgt, die nächsten Neuerungen sollen demnächst folgen.

Die Mittwoch-Termine für Testspiele sind ab sofort Geschichte, ab der im Herbst beginnenden EM-Qualifikation werden diese in die "Week of Football" eingebettet. Termine gibt es für Österreich nach dem Heim-Duell mit Russland (15. November 2014) sowie nach dem Auswärtsmatch in Liechtenstein (27. März 2015). Nach möglichen Gegnern wird laut ÖFB-Generaldirektor Alfred Ludwig noch gesucht.