1 Milliarde Follower: Ronaldo durchbricht die Schallmauer

Ronaldo erzielte jüngst sein 900. Tor. Er strebt 1.000 Treffer an. Er steht bei 212 Einsätzen für die portugiesische Nationalmannschaft, von 250 träumt er. Und in seinem Posting über eine Milliarde Follower versprach der Profi von Al-Nassr in Saudi-Arabien seinen Fans weltweit: "Das Beste kommt noch, und wir werden gemeinsam kämpfen, gewinnen und Geschichte schreiben."