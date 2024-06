Ein Österreicher gondelt mit Venedig in die Serie A

Als Michael Svoboda im Sommer 2020 von WSG Tirol in die italienische Serie B zu Venezia Calcio gewechselt war, konnten manche diesen Schritt nicht nachvollziehen. Was will einer wie er in Italien, war da hinter vorgehaltener Hand zu hören. Und gibt es keine besseren Fußballadressen als Venedig, die Stadt der Kunst und Kultur?