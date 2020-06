Janko darf gegen Russen spielen

"Was für ein Tag." Marc Janko strahlte am Freitag übers ganze Gesicht. Zunächst erzielte er beim 2:0-Sieg des FC Sydney in Brisbane ein Traumtor, dann erhielt er die Nachricht, dass ihn die UEFA für seinen Ausschluss gegen Moldawien nur für ein Spiel sperrte – somit ist er am 15. November in der EM-Qualifikation spielberechtigt. Ob ihn sein Verein auch noch das Testspiel gegen Brasilien (18. November) absolvieren lässt, ist offen.

Für sein erstes Tor Down Under ließ sich Österreichs Teamstürmer etwas ganz Besonderes einfallen: Es war die 28. Minute im Spiel der Titelkandidaten Brisbane Roar und FC Sydney, als Janko einen schlechten Abschlag des Brisbane-Goalies mit der Brust abfing und gleich volley aus 40 Metern zum 1:0 ins lange Eck traf. Hätte Lionel Messi solch ein traumhaftes Tor erzielt, die Fußball-Welt hätte aufgejault vor Entzückung. So aber sprangen nur die Soccer-Fans in Australien von den Sesseln auf.