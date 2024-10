Bizarr: Der Leichnam von Maradona kommt in ein Mausoleum

Der Leichnam der argentinischen Fußball-Legende Diego Maradona kommt in ein eigens errichtetes Mausoleum. Ein Gericht gab laut einem Bericht der Zeitung "La Nación" dem Antrag seiner Töchter Dalma und Gianinna Maradona statt, den Leichnam vom Friedhof Jardín Bella Vista in einem Außenbezirk der argentinischen Hauptstadt in das Mausoleum Memorial de Diez im eleganten Hafenviertel Puerto Madero in Buenos Aires umzubetten.