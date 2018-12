Manchester United trennt sich von Star-Trainer Mourinho

Der am 26. Jänner 1963 in Setubal geborene Jose Mario dos Santos Mourinho Felix, so sein voller Name, übernahm 1992 die Rolle des Dolmetschers für den englischen Trainer von Sporting Lissabon, Bobby Robson. Zwei Jahre später wurde er dessen Assistenztrainer. 1996 wechselten sie gemeinsam zum FC Barcelona, wo sie in vier Jahrenden Europapokal der Pokalsieger 1998, des Supercup und den spanischen Cup gewannen.