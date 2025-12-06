Krönung für Lionel Messi: Fußball-König in der Heimat des Football

Es ist dann wohl auch für einen so hoch dekorierten und oft prämierten Fußballer wie Lionel Messi eine besondere Ehre: Ein Titel in der Heimat des American Football. Der argentinische Superstar führte seinen Klub Inter Miami im Endspiel gegen die Vancouver Whitecaps zum Triumph in der Major League Soccer (MLS).

Das Team von Inter Miami vor dem Anstoß im Endspiel gegen Vancouver

Das Finale war ein prestigeträchtiges Duell zweier Fußball-Weltmeister: Auf der einen Seite: Lionel Messi, Weltmeister mit Argentinien 2022 und seit 2023 Leader bei Inter Miami.

Weltmeister unter sich: Die Kapitäne Lionel Messi (Inter Miami) und Thomas Müller (Vancouver Whitecaps)

Auf der anderen Seite: Thomas Müller, Weltmeister mit Deutschland 2014 nach einem Finalsieg gegen Messis Argentinier, der seit einigen Monaten den Fußball in Vancouver belebt.

Das Endspiel um die begehrteste Trophäe im US-Fußball war dann ein packendes Hin und Her. Vancouver-Verteidiger Edier Ocampo traf schon nach 8 Minuten ins eigene Tor und verhalf Inter Miami zur Führung.

Vancouver schlug aber zurück und erzielte nach dem Seitenwechsel durch Ali Ahmed den Ausgleich (60.). 2 Assists von Messi Bei den entscheidenden Treffern hatte dann Lionel Messi - wer sonst - seine Beine im Spiel. Nach seinem Zuspiel traf der Argentinier Rodrigo De Paul erst zum 2:1 (71.), in der Nachspielzeit fixierte Tadeo Allende nach Messi-Assist das 3:1 - und damit den Titel.

Rodrigo de Paul sorgte mit dem 2:1 für die Vorentscheidung

Glückszahl 13 Für Lionel Messi ist es bereits der 13. Meistertitel seiner Karriere. Im Trikot des FC Barcelona hatte er gleich zehn Mal die Primera Division für sich entschieden. Danach wurde er mit Paris SG zwei Mal Champion in Frankreich.

Der jüngste Triumph mit Inter Miami hat für den 38-Jährigen eine katalanische Note: Mit Trainer Javier Mascherano spielte er seinerzeit beim FC Barcelona, auch Jordi Alba, Sergio Busquets und Luis Suarez waren Messis Mitspieler bei Barca.