Krönung für Lionel Messi: Fußball-König in der Heimat des Football
Es ist dann wohl auch für einen so hoch dekorierten und oft prämierten Fußballer wie Lionel Messi eine besondere Ehre: Ein Titel in der Heimat des American Football.
Der argentinische Superstar führte seinen Klub Inter Miami im Endspiel gegen die Vancouver Whitecaps zum Triumph in der Major League Soccer (MLS).
Das Finale war ein prestigeträchtiges Duell zweier Fußball-Weltmeister: Auf der einen Seite: Lionel Messi, Weltmeister mit Argentinien 2022 und seit 2023 Leader bei Inter Miami.
Auf der anderen Seite: Thomas Müller, Weltmeister mit Deutschland 2014 nach einem Finalsieg gegen Messis Argentinier, der seit einigen Monaten den Fußball in Vancouver belebt.
Das Endspiel um die begehrteste Trophäe im US-Fußball war dann ein packendes Hin und Her. Vancouver-Verteidiger Edier Ocampo traf schon nach 8 Minuten ins eigene Tor und verhalf Inter Miami zur Führung.
Vancouver schlug aber zurück und erzielte nach dem Seitenwechsel durch Ali Ahmed den Ausgleich (60.).
2 Assists von Messi
Bei den entscheidenden Treffern hatte dann Lionel Messi - wer sonst - seine Beine im Spiel. Nach seinem Zuspiel traf der Argentinier Rodrigo De Paul erst zum 2:1 (71.), in der Nachspielzeit fixierte Tadeo Allende nach Messi-Assist das 3:1 - und damit den Titel.
Glückszahl 13
Für Lionel Messi ist es bereits der 13. Meistertitel seiner Karriere. Im Trikot des FC Barcelona hatte er gleich zehn Mal die Primera Division für sich entschieden. Danach wurde er mit Paris SG zwei Mal Champion in Frankreich.
Der jüngste Triumph mit Inter Miami hat für den 38-Jährigen eine katalanische Note: Mit Trainer Javier Mascherano spielte er seinerzeit beim FC Barcelona, auch Jordi Alba, Sergio Busquets und Luis Suarez waren Messis Mitspieler bei Barca.
Am 22. Juni 2026 bekommen es die ÖFB-Teamspieler mit Lionel Messi zu tun, wenn Österreich im zweiten Gruppenspiel der WM in Dallas auf Titelverteidiger Argentinien trifft.
